सरगना का नाम आया सामने, खाताधारक को देता था दस प्रतिशत कमीशन

सिटी कोतवाली पुलिस कर रही जांय, जून 2020 मेें खुलवाया गया था खाता

रीवा। साइबर फ्राड के गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने खाताधारक को भी गिरफ्तार किया है जिसने पूछताछ में अहम जानकारियां दी है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी का नाम सामने आया है जिसने पीडि़त के नाम से खाता खुलवाया था और उसको लेनदेन के बदले कमीशन देता था। पकड़े गए आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे जांच में जुट गई है।

The name of the kingpin came in front, used to give ten percent commis