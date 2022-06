महिला को नशीली दवाई खिलाकर झोलाछाप डाक्टर ने किया बलात्कार

शाहपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ

रीवा। महिला को नशीली दवाई खिलाकर झोलाछाप डाक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया है। विरोध करने पर आरोपी ने पीडि़ता का मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

The quacks raped the doctor by feeding the woman with drugs