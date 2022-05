स्कूल जाती लड़कियों को परेशान करते थे युवक, एक को पकड़कर परिजनों ने खंभे से बांधा

लौर पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया मामला, घटना की चल रही जांच

रीवा। स्कूल जाती लड़कियों को आए दिन परेशान करने वाले युवकों के सिर से परिजनों ने आशिकी का भूत उतार दिया। उनको परेशान कर रहे एक लड़के को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और खंभे से बांध दिया। हालांकि बाद में आरोपी के परिजन उसको छुड़ा ले गए। पुलिस ने तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

