एक रात में दो घरों को चोरों ने बनाया निशाना, पन्द्रह लाख के जेवर पार

सिविल लाइन थाने के विंध्य विहार कालोनी में हुई घटना, पुलिस बल मौके पर पहुंचा

Published: May 21, 2022 07:42:30 pm

रीवा। एक रात में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। सुबह इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। सिविल लाइन थाने के विंध्य विहार कालोनी निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता के घर में देर रात चोरों ने धावा बोला है।

Thieves targeted two houses in one night, jewelery worth fifteen lakhs