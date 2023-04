रीवा में अनोखा ऑपरेशन : कैंसरग्रस्त जबान काटकर हाथ की चमड़ी से बना डाली नई जबान

Submitted by:

रीवाPublished: Apr 09, 2023 09:33:14 am

रीवा. नेशनल अस्पताल रीवा में चिकित्सकों ने जबान के कैंसर का अनोखा ऑपरेशन अंजाम दिया है। इसमें मरीज की कैंसरग्रस्त जबान काटकर हाथ की चमड़ी से नई जबान बना डाली। इस जटिल ऑपरेशन को छह डॉक्टरों की टीम ने लगातार 10 घंटे की मेहनत के बाद पूरा किया। मरीज अब न सिर्फ पहले की तरह बोल सकेगा, बल्कि खाना-पीना भी आराम से कर सकेगा।

Unique operation in Rewa: cut cancerous tongue and made new tongue