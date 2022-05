कट्टे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल, पुलिस ने पकड़ा

समान पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी से चल रही पूछताछ

रीवा। कट्टे के साथ वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से कट्टा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया में एक युवक ने चार दिन पूर्व कट्टे के साथ एक वीडियो वायरल किया था।

Viral on social media by making a video with a katta, the police caugh