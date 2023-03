ओले और बारिश से खेतों में बिछ गई गेहूं की फसल

सागरPublished: Mar 18, 2023 07:34:06 pm Submitted by: हामिद खान

पश्चिमी विक्षोभ से बदल रहा है मौसम, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का होगा सर्वे

Weather is changing due to western disturbance, there will be survey of crops damaged due to hailstorm

सागर. जिले में शुक्रवार को कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश और ओले से फसलें चौपट हो गई हैं। गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। जैसीनगर, देवरी और बीना आदि क्षेत्रों में गिरे ओले से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कलक्टर ने फसलों के नुकसान की जानकारी के बाद सर्वे टीम गठित की हैं। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं। सागर जिले में आगामी 24 घंटों में 40 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है।

जिले में शुक्रवार को रहली, गढ़ाकोटा, खुरई, जैसीनगर और बीना में तेज बारिश हुई। जैसीनगर और बीना क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। वर्तमान में खेतों में चना, मसूर, सरसों और गेहूं की फसल पककर तैयार है। कुछ किसानों ने तो सरसों, मसूर और चने की फसल की कटाई शुरू भी कर दी है। किसान अजय ङ्क्षसह ने बताया कि गढ़ाकोटा के रेंगवा, चरखारी, घाना, विजयपुरा और घोघरा में बारिश की वजह से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। वहीं देवरी के जमनापुर, परासिया, मंगोला, समनापुर आदि क्षेत्रों में फसल खराब हो गई। फसलों के कटाई के समय हो रही बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है।

जैसीनगर: शुक्रवार को दोपहर ढाई बजे अचानक बादल छाए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो गई। कुछ देर चने के आकार के ओले भी गिरे। जिससे खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। वहीं जैसीनगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में रुक-रुक कर बारिश होती रही। बेमौसम बारिश से किसानों को फसल में नुकसान होने की ङ्क्षचता सता रही है।

केसली में गेहूं की फसल हुई चौपट

केसली: शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज हवाओं के साथ पानी व ओले गिरने लगे। ब्लॉक के ग्राम जनकपुर, नयानगर, महका, पटनाखुर्द के साथ दर्जनों गांवों में मौसम का असर रहा। खराब मौसम ने किसानों की ङ्क्षचताएं बढ़ा दी हैं। खेतों में खडी फसलें तेज हवाओं के चलते बिछ गईं। वही खेतों में कटी पड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है।

बीना: ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार की दोपहर हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई गांवों में पंद्रह से बीस मिनट तक पचास ग्राम वजन तक के ओले गिरे, जो दो घंटे तक भी नहीं घुले। किसानों को उम्मीद थी कि इस वर्ष फसल अच्छी है और अच्छा उत्पादन होगा, लेकिन मौसम की मार से उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तहसीलदार ने कुछ ग्रामों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी।

दोपहर में अचानक तेज गरज और चमक के साथ एक दर्जन से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राम रुसल्ला, हिन्नौद में करीब पंद्रह से बीस तक ओले गिरे, जिनका वजन पचास ग्राम तक का था।

बड़े आकार के ओला होने के कारण दो घंटे तक पूरी तक घुल नहीं पाए थे। ग्राम गिरोल, धनौरा, बेलई, बिलाखना, लहटवास, हड़कल जैन, सेमरखेड़ी, बेरखेड़ी माफी सहित अन्य गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है।