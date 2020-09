नाबालिग लड़की के साथ 60 साल का बुजुर्ग करता रहा दुष्कर्म

सहारनपुर/देवबन्द। देवबन्द कासिमपुरा रोड स्थित फार्महाउस पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के विरूद्ध पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

यह भी पढ़ें: इंदिरापुरम में दिनदहाडे बदमाशों ने की लाखों की लूट

( crime against women in up ) पी़ड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि देवबंद के माेहल्ला गद्दीवाडा निवासी राजी दो दिन पूर्व उसकी 15 वर्षीय बेेटी को बहला फुसलाकर हाशिमपुरा रोड़ स्थित अपने फार्महाउस पर ले गया। वहां ले जाकर उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने किसी को बताए जाने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। बाद में बेटी किसी तरह घर पहुंची और घटना के सम्बंध में परिवार वालाें काे बताया। आराेपों के अनुसार बुजुर्ग ने शादी का झांसा देकर लड़की काे हवस का शिकार बनाया।

यह भी पढ़ें: नाेएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25 हज़ार का इनामी काे लगी गाेली, देखें वीडियो

( rape in up ) पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर किशोरी का मेडिकल कराया गया साथ ही आरोपी राजी के विरूद्ध पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीडित नाबालिग लडकी ने बताया की उसके साथ गलत काम हुआ है। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर उसे पीटा भी गया।

यह भी पढ़ें: हाथरस कांड के दरिंदों को फाँसी दिलाए जाने की मांग, देखें वीडियो

पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया है अग्रिम तेजी कार्रवाई के साथ-साथ टीम बनाकर दबिश दी जा रही हैं जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी