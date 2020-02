बाेर्ड परीक्षा: पानी की बाेतल ले जा सकेंगे परीक्षार्थी, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा बैन

सहारनपुर। मंगलवार आज से प्रदेश में ( UP Board High School and Intermediate Board Examination ) बाेर्ड परीक्षाएं शुरू हाे रही हैं। इस बार ( UP Board exam ) बाेर्ड परीक्षा नकलविहीन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिड सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं इसके लिए भी गाइड लाइन जारी कर दी गई हैं।

सहारनपुर जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने बताया कि इस बार साधारण घड़ी और पानी की बाेतल परीक्षा केंद्र तक लाने की अनुमति परीक्षार्थी काे हाेगी। उन्हाेंने बताया कि ( Board exam ) परीक्षा केंद्र पर क्या ला सकते हैं और क्या नहीं इसकी पूरी सूची विभाग की आोर से जारी की गई है।

परीक्षा केंद्रों पर नहीं ले जा सकेंगे ये वस्तुएं (up board exam rules )



पुस्तक, गाइड, कॉपी, चिट नहीं ले जा सकेंगे माेबाइल फाेन, हैड फाेन, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकेंगे लाइसेंसी असलहा परीक्षा केंद्र पर नहीं ला सकतें किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र नहीं ला सकेंगे

परीक्षा केंद्रों पर ला सकेंगे ये सामान ( UP Board Exam Board Exam )