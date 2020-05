Rashifal: साेमवार आज एक ही दिन में बन रहे तीन-तीन याेग, जानिए क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे

Rashifal in Hindi 4 May 2020 सोमवार आज फाल्गुनी नक्षत्र है और व्याघात योग बन रहा है। सुबह 8:55 के बाद हर्षण योग बनेगा और शाम 4:44 के बाद वज्र योग प्रभावी हो जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। चंद्र राशिफल से सभी 12 राशियों का भविष्यफल बता रहे हैं आचार्य प्राेफेसर राघवेंद्र स्वामी।

hindi rashifal, Rashifal, aaj ka rashifal, today rashifal, rashifal in hindi, Aaj ka Rashifal आज का राशिफल मेष राशि : आज आत्म संयमित रहना हाेगा। गुस्सा करने से बचना है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। पारिवारिक जनों का सहयोग मिल रहा है। दोपहर का समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टदाई हाे सकता है।

Today Horoscope in Hindi आज का राशिफल वृष राशि: मानसिक रूप से आज खुद को थोड़ा सा सरल महसूस करेंगे लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी। इससे चिंताएं बढ़ सकती हैं। चिंतन करने से आज आपको बचना चाहिए। मित्रों के साथ बिताया गया समय अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें।

Monday Rashifal in Hindi मिथुन राशि : कारोबारियों और व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। सप्ताह का पहला दिन व्यस्तता में बीतेगा। लाभ के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि आज धन लाभ के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करने से अच्छा है कि पुराने कार्यों को पूरा करें।



Monday Thoughts कर्क राशि: आज का विचार है कि, कर्क राशि वालों काे अपने कार्यों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय का मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं उनका भी आज निदान होगा। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें।

MondayMotivation आज का राशिफल सिंह राशि: जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। आज रुपयों के लेन-देन में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिल रहा है। जो कार्य करेंगे उनमें सफलता मिलेगी



MondayMorning कन्या राशिफल: सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर बीतेगा। मन धार्मिक कार्यक्रमों में लिप्त रहेगा। आज अपना कोई पुराना शाैंक दोहरा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे खर्च बढ़ने की आशंकाएं आपकी राशि में दिखाई दे रही हैं। गाय काे अपने हाथों से राेटी खिलाएं।

Today Horoscope तुला राशिफल तुला राशि वालों के लिए सोमवार का दिन अच्छे योग लेकर आया है। पारिवारिक जनों का सहयोग मिल रहा है। जीवनसाथी से आज भरपूर प्रेम आज आपको मिलने वाला है लेकिन अपने सेहत के प्रति सचेत रहें। आज वाहन और भवन सुख के योग भी आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं।

horoscope, rashifal news, hinid rashifal, rashifal news hindi, hindi rashifal news आज का राशिफल वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च करते समय सचेत रहें। आज कार्यों की भी अधिकता रहेगी। दोपहर बाद अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। संतान की ओर से चल रही चिंताओं में भी कमी आएगी। आज ब्राह्मण को अपने हाथों से लाल रंग का फल दान करें।

Aaj Ka Rashifal In Hindi, Today Rashifal In Hindi, #Rashifal in Hind, Mesh Rashi, धनु राशिफल : धनु राशि कहती है कि आज धनु राशि वालों को थोड़ा सा संयमित रहने की आवश्यकता है। उनका मन चंचल बना रहेगा लेकिन जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए उत्तम समय है। प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और कार्यों का विस्तार होगा। भगवान श्री राम का ध्यान करें।



Rashifal by name, मकर राशि: मकर राशिफल कहता है कि आज मकर राशि वालों को गुस्से से बचना चाहिए। अपने कार्यों का प्रबंधन बेहद आवश्यक है। कार्यों को प्रमुखता के आधार पर पूर्ण करना होगा। मित्रों का सहयोग मिल रहा है। पारिवारिक जनों से बहस करने से बचें। आज बिजली के उपकरणों से सचेत रहें।

सोमवार का राशिफल कुंभ राशि: कुंभ राशिफल कहता है कि आज भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कोई भी नया कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी लेकिन सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज पारिवारिक जनों से विवाद होने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए बहस करने से बचना है। कुछ बातों को अनदेखा करना जरूरी होगा

rashifal today, Daily Rashifal, Daily Hindi Rashifal आज का राशिफल मीन राशि: मीन राशिफल कहता है कि आज मीन राशि वालों को मानसिक रूप से शांति मिलेगी। वाणी में मधुरता बनाकर रखें। अपने मुंह से आज आपको ऐसे शब्द नहीं कहने है जो दूसरों को आघात पहुंचाते हों। किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें।