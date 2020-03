पैरो में छाले, पेट खाली, सिर पर बोझा, सफर 300 किलोमीटर

पैरों में छाले (Blisters in feet) पड़ गए...भूख-प्यास से प्राण हलक ( Hungary and thirsty ) में आ गए...पैदल चलने से सबके पैर सूज ( Swollen on foot ) गए। यह हाल-बेहाल है उन श्रमिकों को जो ( Labourers on foot ) समस्तीपुर से आजमगढ़ जिले में अपने घरों को जाने के लिए पैदल रवाना हुए थे। करीब ३०० किलोमीटर की दूरी नापने के बाद पुलिस ने मदद की।