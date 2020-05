कोरोना मृतक का दाह संस्कार कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हमला

(Bihar News ) असम, झारखंड के बाद अब बिहार में भी कोरोना संक्रमित (Police facing problem in cremation of corona deceased ) लोगों की मौत के बाद दाह संस्कार को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ( Villagers attack on police ) दिल्ली से कोलकाता ( Corona infected labour died ) जा रहे प्रवासी श्रमिकों की मौत के बाद दाह संस्कार कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया।