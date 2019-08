बड़ी खबर: कलेक्टर सतना के नाम पर ठगी, झारखंड का युवक FB में आईडी बनाकर कर रहा था वसूली

सतना। मध्यप्रदेश के सतना कलेक्टर (satna collector) डॉ. सतेन्द्र सिंह (Dr. Satendra Singh) के नाम पर एक ठगी (fraud ) का मामला सामने आया है। बताया गया कि एक युवक फर्जी फेसबुक आईडी (Fake facebook id) बनाकर मैसेंजर के जरिए एकाउंट नंबर भेजकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। लेकिन बुधवार की सुबह 6 बजे एक अधिकारी ने कलेक्टर को सोशल मीडिया का स्क्रीन शार्ट भेजकर चौंका दिया। सेल फोन में आए स्क्रीन शार्ट को पढ़ने के बाद कलेक्टर हरकत में आ गए। आनन-फानन में एएसपी गौतम सोलंकी को घटना की जानकारी दी।

कलेक्टर के साथ हुई इस वारदात के बाद साइबर सेल की मदद से आरोपी को खोज लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी का नाम पुष्कर आर्या जो कि जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला है। जमशेदपुर एसएसपी की मदद से आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

क्या है मामला

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने मीडिया को बताया कि जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला पुष्कर आर्या मेरे नाम की फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए एकाउंट नंबर भेजकर रुपए वसूल रहा था। झांसे में आकर एक सज्जन ने 20 हजार रुपए भी दे दिए तो वह अगली वारदात करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन घूमफिर कर पैसे ऐंठने का मैसेज एक अधिकारी के पास पहुंच गया। जो सतना कलेक्टर को जानते थे। उनको लगा कि एक कलेक्टर ऐसा नहीं कर सकता।

दूरभाष के माध्यम से कलेक्टर को सूचना दी

तुरंत उन्होंने दूरभाष के माध्यम से कलेक्टर को सूचना दी। फेसबुक का जैसे ही कलेक्टर ने मैसेंजर का स्क्रीनशॉट देखा तो उनके होश उड़ गए। तुरंत जिले के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी के बाद एएसपी गौतम सोलंकी सुबह 7 बजे कलेक्टर के बंगले पहुंच गए। फिर साइबर सेल की मदद से आरोपी की खोजबीन शुरू की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। सतना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जमशेदपुर पुलिस को सूचना दे दी है।

सतना में एएसपी के नाम पर भी हो चुकी है ठगी

कलेक्टर सतेंद्र सिंह के अनुसार हैकर के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी हो गई है। हैकर झारखंड के जमशेदपुर से ठगी को अंजाम दे रहा हैै। उन्होंने कहा कि उनके मित्र जितेंद्र सिंह ने 20 हजार का ट्रांजेक्शन किया है। बाकी किसी के ट्रांजेक्शन करने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि बड़े अफसर के नाम पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ठगी का ये पहला मामला नहीं है। एक हफ्ता पूर्व सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और पन्ना के पुलिस अफसर के नाम पर जिले के पेट्रोल पंप के मालिकों से पचास-पचास हजार की ठगी का पर्दाफाश हुआ था। इस ठगी के आरोपी को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया।