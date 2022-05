सतना पन्ना रोड में हादसा हो तो डायल करें 1033 नंबर, तत्काल पहुंचेगी हाइवे-एंबुलेंस

अंतत: मौहारी टोल प्लाजा में तैनात हुई हाइवे एंबुलेंस





Published: May 30, 2022 02:20:18 pm

सतना। सतना-पन्ना नेशनल हाइवे में मौहारी टोल प्लाजा में अंतत: तय मापदण्डों के तहत एंबुलेंस की तैनाती कर दी गई है। यह एंबुलेंस हाइवे में होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिये उपलब्ध रहेगी. हाइवे में होने वाले सड़क हादसे में घायलों को मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1033 पर डायल कर एंबुलेंस बुलाई जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि एंबुलेंस सुविधा के बिना मौहारी टोल प्लाजा प्रारंभ करने सहित अन्य अनियमितताओं को पत्रिका ने प्रमुखता से अभियान के तौर पर उजागर किया था। जिसके बाद दोषियों पर कार्यवाही शुरू हुई थी।

Dial 1033 in case of accident in Satna Panna Highway