Satna: डैम के जल भराव क्षेत्र में 71 लोगों ने किया अवैध कब्जा, मांग रहे पीएम आवास

अवैध कब्जों की वजह से अनुपयोगी साबित हो रहा 1970 का बना डैम

अतिक्रमण के कारण नही भर पा रहा डैम, प्रभावित हो रही सिंचाई

सतना. जल संसाधन विभाग ने 1970 में अमरपाटन तहसील अंतर्गत शासकीय जमीन पर महुड़र बांध का निर्माण किया था। लेकिन बांध की मेड़ और डूब क्षेत्र (जल भराव क्षेत्र) की शासकीय भूमि में अतिक्रमण होने के कारण बांध में तय क्षमता के अनुसार जल भराव नहीं हो पा रहा है। जिससे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने कई बार जिला प्रशासन को इन अतिक्रमण को हटाने पत्राचार भी किया लेकिन इस दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब इन अवैध कब्जाधारको ने अपने अतिक्रमित स्थल पर ही प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जल संसाधन विभाग की पेसानी पर बल पड़ गए हैं। विभाग के ईई आरएस नट ने इस संबंध में जनपद सीईओ को स्पष्ट बता दिया है कि यह जमीन जल संसाधन विभाग की है और इस पर किसी भी व्यक्ति को आवास बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Satna: 71 people did illegal occupation in the waterlogged area of ​​the dam, demanding PM aawas