सतना। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना से पहले सतना स्ट्रांग रूम में उस समय बवाल मच गया जब एक युवक बाउंड्री कूदते समय कैमरे में कैद हो गया। बताया गया कि जैसे ही प्रत्याशियों के ऐजेंटों को सीसीटीवी कैमरे में फुटेज दिखा तो उन्होंने बवाल मचा दिया।

स्ट्रांग रूम में विवाद की खबर सुनकर खुद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। कलेक्टर ने सीसीटीवी फुटेज चेक कराया तो ऐजेंटों की गलत फहमी सामने आई। कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने कहा कि स्ट्रांग रूम परिसर की बाउंड्री में देखे गए युवक का नाम अंजनेश कुशवाहा पिता राधिका प्रसाद है।

यह बीएसएनएल में ठेकेदार के अंडर में ऑप्टिकल फाइबर को जोडऩे का काम करता है। शनिवार की दोपहर मतगणना कार्य के लिए ऑप्टिकल फाइबर खिंचवा रहा था। बाउंड्री से तार खीचते समय कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाने से गलतफहमी हुई है। जो कि पूरी तरह से निराधार है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है।

ऐसे हुई गलतफहमी

मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे लोकसभा प्रत्याशियों के ऐजेंट स्ट्रांग रूम की निगरानी में बैठे हुए थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति बाउंड्री कूदकर प्रवेश करते दिखा। इसके बाद ऐजेंटों ने हड़कंप मचा दिया। स्ट्रांग रूम में बवाल की सूचना पर आनन-फानन में कलेक्टर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मतगणना कार्य के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींची जा रही थी। ऑप्टिकल फाइबर का काम बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा था। कार्य में लगे श्रमिकों की इंट्री नहीं हुई थी इसलिए ऐजेंटों को गलतफहमी हो गई।

युवक का नाम अंजनेश कुशवाहा

स्ट्रांग रूम परिसर की बाउंड्री में देखे गए युवक का नाम अंजनेश कुशवाहा पिता राधिका प्रसाद है। जिला निर्वाचन अधिकारी सतेन्द्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया युवक बीएसएनएल में ठेकेदार के अंडर में ऑप्टिकल फाइबर को जोडऩे का काम करता है। शनिवार की दोपहर मतगणना कार्य के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींच रहा था। बाउंड्री से तार खींचते समय कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाने से गलत फहमी हुई है।