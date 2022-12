sidhi: कोरोना को लेकर प्रशासन के साथ लोग भी बेपरवाह

कोरोना अलर्ट: स्थानीय स्वास्थ्य महकमें की तैयारियां सिफर

-कोरोना संक्रमण की जांच कराने तक नहीं पहुंच रहे लोग, मास्क लगाने से भी परहेज

-कोविड वार्ड में संचालित हो रहा नर्सिंग कॉलेज

-बूस्टर डोज लगवाने में नहीं रूचि

sidhi: Along with the administration, people are also careless about C