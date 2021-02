भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर

शहडोल. भाजपा के एक नेता पर रेप का आरोप लगा है। रेप का आरोप लगने के बाद भाजपा ने नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल, शहडोल जिले के भाजपा मंडल अध्यक्ष और उसके साथियों पर 20 साल की युवती को अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है।

भाजपा नेता पर आरोप है कि युवती को अगवा कर एक फार्महाउस में ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Madhya Pradesh: BJP suspends primary membership of party's Jaitpur division president Vijay Tripathi after media reports of a case against him in an alleged rape case in Shahdol