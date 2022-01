श्योपुर में सर्दी का कोल्ड अटैक, पारा 4 डिग्री पर आया



दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा

Cold attack of winter in Sheopur, mercury came down to 4 degrees, news in hindi,mp news, sheopur news

श्योपुर Published: January 16, 2022 11:39:59 pm

श्योपुर. जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड में रविवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और 25 साल में पहली बार जनवरी माह में अधिकतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके चलते दिन के समय भी ठंड से राहत नहीं मिली और लोग घरों में दुबके नजर आए। वहीं न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री दर्ज किया। यही वजह है कि शहर सहित जिले भर में सर्दी के कोल्ड अटैक से जनजीवन बेहाल हो गया।

श्योपुर में सर्दी का कोल्ड अटैक, पारा 4 डिग्री पर आया

हालांकि बीते एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, लेकिन रविवार को सूर्यदेव भी दोपहर तक बादलों में दुबके नजर आए, जिससे तापमान में गिरावट आई और फिर से घना कोहरा छाया। सुबह 11 बजे तक घने कोहरे की स्थिति रही। हालांकि बाद में कोहरा छंटा, लेकिन दोपहर 3 बजे तक धूप नहीं निकली, वहीं दोपहर में चली सर्द हवाओं ने अधिकतम तापमान में भी गिरावट ला दी, जिसके चलते सीजन में पहली बार दिन का तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर रहा।

सर्दी से अभी राहत नहीं : मौसम विभाग के मुताबिक इस नए सप्ताह की शुरुआत में भी फिलहाल सर्दी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस बार पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह बेहाल है।

पश्चिमी विक्षोभ कारण बर्फीली हवाएं

पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रही बर्फीली हवाओं से जिले में लगातार शीतल लहर चल रही है। यही वजह है कि रविवार को भी भीषण शीतलहर के चलते दिन के तापमान की गिरावट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे लोग घरों में ही दुबके रहे। बीते एक सप्ताह से शहर का न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री के बीच चल रहा है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें