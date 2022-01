कलेक्टर बोले- तब राशन विक्रेता पर हुई एफआईआर

खाद्य अधिकारियों ने राशन दुकान का रेकॉर्ड जब्त किया

Collector said - then FIR against ration seller, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: January 18, 2022 11:04:20 pm

सोंईकला. जब तक आम उपभोक्ता कह रहे थे कि राशन उपभोक्ता उन्हें समय पर राशन नहीं देता। उन्हें कम राशन दे रहा है तब अफसर उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब कलेक्टर साहब पहुंचे तो उनकी बात की सच्चाई सामने आ गई। भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने तत्काल अधीनस्थ को कार्रवाई करने के लिए कहा।

कलेक्टर बोले- तब राशन विक्रेता पर हुई एफआईआर

कलेक्टर को भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों के बाद मंगलवार को ग्राम ददूनी पहुंची जेएसओ लवली गोयल ने जांच की, जिसमें शिकायतें सही मिली। यही वजह है कि उन्होंने रिकॉर्ड और स्टॉक जब्त कर लिया और दुकान संचालक के खिलाफ एफआइआर के लिए मानपुर थाने में दे दिया। गोयल ने बिंदुबार राशन विक्रेता की रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी है। जल्द ही उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को ददूनी पहुंचे कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा खाद्यान्न नहीं देने और अभद्रता करने की शिकायत की। जिसके बाद कलेक्टर ने जेएसओ को जांच के निर्देश दिए। यही वजह है कि मंगलवार को जेएसओ (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी) लवली गोयल पहुंची और उपभोक्ताओं से चर्चा की।

जेएसओ लवली गोयल ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि दुकान संचालक महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता की जाती है और खाद्यान्न भी समय पर नहीं दिया जाता। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर पर्चियां निकाल ली और खाद्यान्न नहीं दिया। इसके साथ ही अन्य शिकायतें भी सही मिली। उन्होंने बताया कि स्टॉक और रिकॉर्ड जब्त कर लिया है, साथ ही एफआइआर के लिए मानपुर थाने में भी आवेदन दे दिया है।

