मरीजों को उनके हाल पर छोड़ गए चिकित्सक

श्योपुर के जिला चिकित्सालय में छह डॉक्टर अनुपस्थित मिले

श्योपुर Published: January 19, 2022 11:11:31 pm

श्योपुर. कोरोना संक्रमण के इस दौर में एक ओर चिकित्सक भगवान का रूप साबित हो रहे हैं वहीं सरकारी अस्पतालों में कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो मरीजों को उनके हाल पर छोड़ गए। अफसर दौरे कर व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं मगर जब उन्हें अस्पतालों की हकीकत मालूम होती है तो वे भी चौंक जाते हैं।

जिले में अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिदिन अस्पताल का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौपी है। इसी के तहत बुधवार को एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया।

छह डॉक्टर गायब मिले

एसडीएम जिस वक्त निरीक्षण कर रहे थे उ स वक्त उन्हें चिकित्सक नहीं दिखे। उन्होंने अस्पताल स्टाफ से पूछा तो वे एक-एक डॉक्टर के बारे में पता नहीं है कहते चले गए। निरीक्षण में छह डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। जिन पर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर शिवम वर्मा को दिया गया है।

एसडीएम को इस निरीक्षण में जो डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए उनमें डॉ. बीआर बंसल, डॉ बीके शाक्य, डॉ. एसएन बिंदल, डॉ शैलेंद्र तोमर, डॉ रुखसिन खान, डॉ रोहित गुप्ता शामिल है।

एसडीएम लोकेन्द्र सरल द्वारा निरीक्षण के दौरान ओपीडी, इमरजेंसी इकाई, मेडीकल वार्ड आदि का जायजा लिया गया। इस दौरान रैन बसेरा एवं साफ-सफाई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में अस्पताल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। गंदगी से संक्रामक रोग फैलने के ज्यादा चांस रहते हैं।अस्पताल में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।

