VIDEO : जब तेज बारिश से जलती चिता को बचाया तिरपाल लगाकर, अंदर से झकझोर देगी ये खबर

viral video of burning pyre in heavy rain covered by plastic : पुत्र गंगाराम धाकड़ की मौत के बाद रविवार की सुबह लगभग पौने 11 बजे परिजन व रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार करने