राजस्थान में आज 11 जिलों में होगी बरसात, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में बादल गरज के साथ बरसेंगे।

Published: May 25, 2022 11:02:48 am

it will rain in Rajasthan. सीकर. राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में बादल गरज के साथ बरसेंगे। तेज हवाओं का दौर भी जारी रहेगा। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट (Yellow alert) जारी किया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं व मेघ गर्जन के साथ बरसात होने की संभावना है। जिसका असर 11 जिलों में रहेगा। हालांकि इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। जिसके साथ गर्मी में भी तेजी महससू होगी।