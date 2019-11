राजस्थान: 20 मिनट में 5 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की लूट, CCTV में कैद बदमाश

Robbery in Five Shops at Ajitgarh Sikar : सीकर जिले के अजीतगढ़ में तडक़े 4 बजे नकाबपोश चोर मुख्य बाजार से 5 दुकानों के ताले तोडकऱ लाखों की नकदी लूट ( Looted Million ) ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे ( Thieves Caught in CCTV ) में कैद हो गई। चोरों ने महज 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया।