10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का दो सप्ताह में जारी होगा टाइम टेबल, ऑनलाइन भेजेंगे अंक

सीकर. लॉकडाउन (lock down) की वजह से फंसी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने हो सकती है। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी तेज कर दी है। जून के पहले सप्ताह तक परीक्षा का नया शैड्यूल जारी होने की संभावना है। कक्षा दसवीं व बारहवीं की शेष परीक्षाएं सोशल डिस्टेंस के आधार पर होगी। ऐसे में प्रदेशभर में नए सेंटर बनाने की संभावना भी बढ़ गई है। कक्षा दसवीं की दो परीक्षाओं में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं। बोर्ड प्रशासन नए सिरे से परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था बनाने में जुटा है। कई सेंटरों पर जगह कम होने पर सार्वजनिक स्थानों के साथ निजी सेंटरों पर भी परीक्षा कराई जा सकती है।



यह है बड़ा पेच: स्कूलों में बने क्वॉरंटीन सेंटर

प्रदेश में लगातार प्रवासियों का आना जारी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों को क्वॉरंटीन सेंटर बनाया हुआ है। सरकार के सामने चुनौती यही है कि क्वॉरंटीन सेंटर के साथ परीक्षाएं कैसे कराई जाए। संभावना है कि इस महीने के आखिर तक प्रवासियों के आवागमन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद स्कूल भवन भी खाली होने के साथ लॉकडाउन में छूट मिल सकती है।





वीक्षकों से ऑनलाइन मंगवाए अंक

लॉकडाउन की वजह से बोर्ड की कॉपियां भी जिला मुख्यालयों पर अटक गई थी। पिछले दिनों वीसी में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने यह मामला उठाया था। इसके बाद सीएम ने कॉपी के बण्डल वीक्षकों तक भिजवाने के निर्देश दिए। बोर्ड के अनुसार अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी ज्यादातर कॉपियों की जांच हो गई है। बोर्ड ने समय पर परिणाम जारी करने के लिए ऑनलाइन ही अंक मंगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बोर्ड ने वीक्षकों से तत्काल अंक मंगवाने के लिए वेबसाइट पर एक लिंक उपलबध कराया गया है। इस लिंक के जरिए वीक्षक अंकों की ऑनलाइन एन्ट्री कर सकते हैं। कॉपियों के बण्डल जिलास्तर पर बने संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराने व ओएमआर शीट संग्रहण केन्द्र या बोर्ड कार्यालय भिजवानी होगी।

इनका कहना है

शिक्षा विभाग की तैयारी लगभग पूरी है। वीसी में मुख्यमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दे दी है। जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय होगा। समय पर परीक्षा परिणाम जारी हो इसके लिए बोर्ड ने वीक्षकों से अंक मंगवाना भी शुरू कर दिया है।

गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री