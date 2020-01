बेकाबू कोरोना वायरस को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित, बुखार होते ही तुरंत करें ये काम

चीन में बेकाबू होते कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर सीकर जिले में चिकित्सा विभाग ने हाई अलर्ट ( High Alert in Rajasthan Sikar For Coronavirus ) घोषित कर दिया है। जिले में चीन से पढकऱ सीकर आने वाले पांच लोगों पर चिकित्सा विभाग ( Medical Department ) की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। चीन से आए प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो रही है।

सीकर.

चीन में बेकाबू होते कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर सीकर जिले में चिकित्सा विभाग ने हाई अलर्ट ( High Alert in Rajasthan Sikar For Coronavirus ) घोषित कर दिया है। जिले में चीन से पढकऱ सीकर आने वाले पांच लोगों पर चिकित्सा विभाग ( Medical Department ) की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। चीन से आए प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी एक-एक चिकित्सक को दी गई है। इन लोगों को वायरस के इन्क्यूबेशन पीरियड तक घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट रोजाना चिकित्सा मुख्यालय को भेजी जा रही है। वायरस पर नियंत्रण को लेकर मुख्यालय ने गाइड लाइन भी जारी की गई है। गाइड लाइन के अनुसार जानकारी ली जा रही है कि जिले से कितने लोग चीन गए हुए हैं और कितने लोग चीन से सीकर जिले में आए हैं। इसके अलावा चिकित्सकों को संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग का दावा है कि जिले में फिलहाल कोरोना वायरस से ग्रसित एक भी व्यक्ति नहीं है।



बुखार जैसे लक्षण है कोरोना वायरस के ( Symptoms of Coronavirus )

चिकित्सकों के अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण सामान्य बुखार की तरह ही नजर आते हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने से पीडि़त तेज बुखार, सिर में दर्द, नाक का लगातार बहते रहना, खांसी, सर्दी-जुकाम, अंगों का काम करना बंद करना है। इस कारण मामूली सर्दी जुखाम होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।



कोरोना पर बेअसर है एंटीबायोटिक

कोरोना वायरस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। साधारण फ्लू में दी जाने वाली एंटीबायोटिक भी इस वायरस पर बेअसर है। ऐसे में मरीज के अंदरूनी अंग काम करते रहे इसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा तरल देने की जरूरत है।

इनका कहना है

चीन में पढने वाले सीकर जिले के पांच बच्चे यहां पर आए। उनकी सूचना संबंधित बीसीएमओ व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को उपलब्ध कराई गई हैं। इन बच्चों पर चिकित्सकों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है । प्रत्येक बच्चे की निगरानी की जिम्मेदारी एक-एक चिकित्सक को दी गई है जिसकी रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है । यह रिपोर्ट 28 दिन तक ली जाएगी। -अजय चौधरी, सीएमएचओ, सीकर