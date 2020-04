पहले नमाज के लिए घर पर जमा की भीड़, फिर पुलिस से उलझे, 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

राजस्थान के सीकर (Sikar in Rajasthan) जिले के खंडेला कस्बे में लॉकडाउन (Lockdown)का उल्लंघन करना 9 लोगों पर भारी पड़ गया।

सीकर. राजस्थान के सीकर (Sikar in Rajasthan) जिले के खंडेला कस्बे में लॉकडाउन (Lockdown)का उल्लंघन करना 9 लोगों पर भारी पड़ गया। कस्बे के बाईपास रोड पर वार्ड 7 दायरा में शुक्रवार को एक घर में भीड़ इक_ी कर लॉक डाउन व धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मकान मालिक सहित 9 लोगों के खिलाफ लॉक डाउन व घारा 144 को तोडऩे का मुकदमा दर्ज कर लिया। घर के मालिक व एक अन्य शख्स को गिरफ्तार भी किया है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बाईपास रोड पर एक घर में तीस चालीस लोग इक_े होकर नमाज अदा कर रहे थे। (Crowds gathered at home for namaz) मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको अपने-अपने घरों में रहकर नमाज अदा करने के लिए कहा, जिस पर वो लोग भडक़ गये ओर पुलिस से उलझने लगे। पुलिस द्वारा काफी समझाईस के बाद भी वो नही माने ओर पुलिस से उलझे रहे। जिस पर पुलिस मकान मालिक अयूब अली कलाल व मोहम्मद इस्लाम तेली, आसिफ, कुच्ची, फैसल, धोलू, अयूब, भूरिया व नदीम सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 144 व लॉक डाउन का उल्लघन करने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।



इधर, नीमकाथाना के गुहाला के कोटपूतली कुचामन स्टेट हाइवे स्थित कुब्बा मस्जिद में भी पुलिस ने सामुहिक नमाज अदा करते तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नीमकाथाना एसडीएम साधुराम, तहसीदार बृजेश गुप्ता, सब इंसपेक्टर धूंकलराम चौधरी, हाइवे पुलिस प्रतिनिधि हरीराम सामोता मय टीम पहुंची तो यहां मस्जिद में कई लोग नमाज अदा करते हुये मिले। नीमकाथाना सदर थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह सैनी ने बताया कि इस पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुये मोहम्मद जमालुदीन पुत्र फ करूदीन उम्र 34 वर्ष निवासी बसंत जिला गोडा झारखंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है।