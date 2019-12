राजस्थान: CAA के समर्थन में निकाली जा रही तिरंगा रैली को पुलिस ने रोक, अतिरिक्त जाप्ता बुलाया

Citizenship Amendment Act : राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम ( Citizenship Amendment Act 2019 ) के समर्थन ( Tricolor Rally in Support of CAA in Rajasthan ) में निकाली जा रही तिरंगा रैली को पुलिस ( Police ) ने रोक दिया। विवाद रास्ते को लेकर हुआ जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता ( Heavy Police Force ) मंगवाया।