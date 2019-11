शेखावाटी में घने कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरूआत, तेज हवाओं संग बारिश से बढ़ा सर्दी का असर

अरब सागर से उठे विक्षोभ ( Western Disturbance ) के कारण शेखावाटी में पिछले तीन दिन से मौसम का मिजाज ( Weather Change in Rajasthan ) बदल हुआ है। सर्दी ( Winter in Rajasthan ) की शुरूआत के साथ ही शनिवार को कोहरे ( Fog in Sikar Rajasthan ) का दौर भी शुरू हो गया।

अरब सागर से उठे विक्षोभ ( Western Disturbance ) के कारण शेखावाटी में पिछले तीन दिन से मौसम का मिजाज ( Weather Change in Rajasthan ) बदल हुआ है। सर्दी ( Winter in Rajasthan ) की शुरूआत के साथ ही शनिवार को कोहरे ( Fog in Sikar Rajasthan ) का दौर भी शुरू हो गया। सीकर में आज सुबह की शुरूआत घने कोहरे के साथ हुई। सडक़ पर दो पहिया और चार पहिया वाहन लाइट जलाकर चलते नजर आए। घने कोहरे कारण दृश्यता भी काफी कम रही। आसमान में बादल छाए रहे जिस वजह से 11 बजे तक सूरज नहीं निकला। सुबह तेज हवाओं संग हुई बूंदाबांदी ( Rain in Sikar ) ने लोगों को सर्दी का अहसास भी करा दिया। इसके साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। सीकर के साथ ही झुंझुनूं और चूरू के कई इलाकों में भी तेज हवाओं संग बारिश हुई। विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बदला रहेगा जिससे ठंड का असर बढ़ जाएगा।

अभी और बढ़ेगा सर्दी का असर ( Cold Increase in Sikar )

बता दें कि शेखावाटी में पिछले तीन दिन से हवाओं की दिशा बदलने से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के कारण वातावरण नम हो गया है। जिसका असर आने वाले चार-पांच दिन रहेगा। जिस कारण सर्दी का असर और तेज हो जाएगा।