शादी की सालगिरह के दिन पति-पत्नी और 8 वर्षीय बेटे की अंत्येष्टि, परिवार में बचा सिर्फ एक बेटा

फतेहपुर/सीकर.

नेशनल हाइवे 52 ( Road Accident on NH 52 ) पर हरसावा बड़ा गांव के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार व एसयूवी ( Two Cars Collision ) में भिड़ंत हो गई। जयपुर निवासी नितिन माहेश्वरी अपनी पत्नी व दोनों बेटों ( Husband Wife 8 Year old Son Died in Road Accident ) के साथ अबोहर शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर से करीब आठ किमी पहले हरसावा बड़ा में सर्किल के पास कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही एसयूवी कार के टकरा गई। हादसे में नितिन माहेश्वरी, बेटे दक्ष तथा एसयूवी कार में सवार महिला पुष्पा की मौके पर ही मौत हो गई। 23 नवंबर को दोनों की शादी की सालगिरह ( wedding anniversary ) थी। हादसे में नितिन की पत्नी सपना, बेटा तमन्य व एसयूवी कार में सवार ओमप्रकाश सुथार व रतनलाल घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सपना की हालत गंभीर होने के कारण सीकर रैफर कर दिया। इलाज के दौरान सपना की सीकर अस्पताल में मौत हो गई। हादसे की सूचना पर डीवाईएसपी ओमप्रकाश, सदर थानाधिकारी आलोक पूनियां मौके पर पहुंचे। सदर थानाधिकारी आलोक पूनियां ने बताया कि स्विफ्ट कार तेज रफ्तार से आ रही थी, संभवतया चालक को नींद की झपकी आने के कारण कार दूसरी साइड से आ रही एसयूवी कार से टकरा गई।

झपकी बनी हादसे का कारण

सदर थाना पुलिस के अनुसार हादसे का प्रमुख कारण झपकी व तेज रफ्तार रही है। घटनास्थल को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाड़ी चला रहे नितिन माहेश्वरी को झपकी आ गई। इसी दौरान कार अत्यधिक रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित हो गई। नितिन जब तक गाड़ी संभालता तब तक गाड़ी एसयूवी से टकरा गई। झपकी आने के कारण नितिन ने तेज रफ्तार कार से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एसयूवी में जा घुसी। एसयूवी चालक ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कार की रफ्तार तेज होने के कारण उसको मौका नहीं मिल पाया।

शादी की सालगिरह के दिन अंत्येष्टि ( Funeral of Husband Wife Son on Day of Wedding Anniversary )

सीकर के फतेहपुर में नेशनल हाइवे 52 पर हरसावा बड़ा गांव के पास कार और एसयूवी की टक्कर में मौत होने के बाद 41 वर्षीय नितिन माहेश्वरी, उनकी पत्नी डॉ. सपना और 8 वर्षीय बेटे दक्ष के शव शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे जयपुर पहुंचे। बनीपार्क स्थित हरसुख अक्षित अपार्टमेंट में में शव पहुंचते ही परिचित और रिश्तेदारों के आंसू निकल आए। मूलत: हरियाणा के सिरसा के रहने वाले नितिन करीब दस साल से माता-पिता और पत्नी व बच्चों के साथ इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मां-बाप के इकलौते बेटे नितिन की बहन पूना में रहती है। शनिवार को शादी की सालगिराह के दिन तीनों शवों की अंत्येष्टि हुई।



शादी समारोह में जा रहा था माहेश्वरी परिवार

जयपुर के बनीपार्क निवासी नितिन माहेश्वरी अपनी पत्नी व बेटों के साथ अबोहर में किसी परिचित के यहां शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहा थे। वह सुबह जल्दी जयपुर से निकले थे ताकि समय से शादी समारोह में पहुंच सके। वहीं बीकानेर से जयपुर जा रहे ओमप्रकाश सुथार राजस्थान साइकिल एसोशिएशन के सचिव हंै। ओमप्रकाश सुथार बीकानेर के ही रहने वाले है लेकिन आजकल जयपुर मकान बना लिया। बीकानेर में चल रही साइकिल रेस में शिरकत करके अपने दोस्त व दोस्त की पत्नी के साथ जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान हुए हादसे में दोस्त की पत्नी पुष्पा की मौत हो गई। भिडं़त बहुत जबरदस्त थी। टक्कर लगने के साथ ही फॉरचुनर कार के दो एयरबैग खुल गए। ओमप्रकाश सुथार व उनके दोस्त रतनलाल की जान बच गई। पीछे की सीट पर बीच में बैठी पुष्पा देवी की मौत हो गई।