अश्लील फोटो के नाम पर प्रेमिका का भाई प्रेमी को कर रहा ब्लैकमेल, अब तक छह लाख रुपए हड़पे

Sextortion: Girlfriend's brother blackmailing lover in the name of obscene photos. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के पाटन थाना इलाके में प्रेमिका के भाई द्वारा अश्लील फोटो के नाम पर प्रेमी को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। डर से प्रेमी ने उसे अलग- अलग समय पर करीब छह लाख रुपए भी दे दिए। पर लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रेमी ने अब पुलिस में रिपोर्ट दी है। जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।