VIDEO- राजस्थान के इस मंदिर में मिला गड़ा हुआ सोना, भीड़ जुटी, पहुंची पुलिस

(Gold found in this temple of sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार सुबह एक मंदिर में गड़ा हुआ सोना मिला। जिसकी सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।