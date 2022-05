सीकर/नीमकाथाना. राजस्थान के सीकर जिले में ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने नीमकाथाना कोतवाली के एक हेड कांस्टेबल को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

Head constable arrested for taking bribe of five thousand rupees in sikar. सीकर/नीमकाथाना. राजस्थान के सीकर जिले में ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने नीमकाथाना कोतवाली के एक हेड कांस्टेबल को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल अनिल कुमार मारपीट के मामले में मदद के नाम पर परिवादी संजय कुमार से बार बार रुपयों की मांग दलाल बोदूराम के जरिये कर रहा था। हाल में उसने 15 हजार रुपए की मांग की थी। जिससे तंग आकर परिवादी संजय कुमार ने उसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कर दी। जिसका एसीबी ने सत्यापन करवाया तो मामला सही निकला। हेड कांस्टेबल से दस हजार रुपए में सौदा तय होने पर पांच हजार रुपए की पहली किश्त उसे सत्यापन के दौरान ही सौंप दी गई। जबकि दूसरी किश्त के पांच हजार रुपए रविवार को कोतवाली थाने में ही दिया जाना तय किया गया। जिसे लेते हुए एसीबी ने हेड कांस्टेबल अनिल को रंगे हाथों धर लिया। एसीबी के डिप्टी जाकिर अख्तर की अगुआई में कार्रवाई अब भी जारी है।