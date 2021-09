बड़ी खबर: प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका का हैडकांस्टेबल ने पुलिस चौकी लाकर किया बलात्कार, रास्तेभर करता रहा छेड़छाड़

(Girlfriend who ran away with boyfriend was raped by the head constable at the police post in sikar) सीकर. सीकर में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। प्रेमी संग घर से भागी दलित युवती के साथ वापस लाते समय रास्ते में पुलिच चौकी का प्रभारी छेड़छाड़ करता रहा। आरोप है कि तड़के चार बजे चौकी पहुंचने के बाद बयान लेने के बहाने चौकी में ही बलात्कार (Rape) किया। (Police Constable Raped a Girl in sikar) इसके बाद युवती को धमका कर युवक के साथ भेज दिया गया। यह शर्मनाक वाकिया 29 अगस्त को तड़के साढ़े चार बजे धोद थाना इलाके की सिंगरावट चौकी में हुआ। पीडि़ता अपने प्रेमी के साथ दूसरे दिन धोद थाने पहुंची तो थाने में 'ले-देकर' मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। आखिरकार पीडि़ता ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद पेश किया तो अधिकारी सकते में आ गए। हैडकांस्टेबल को चौकी से हटाने के साथ मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को सौंपी है।



यह है पूरा मामला

सीकर जिले की युवती 12 अगस्त को घर से लापता हो गई थी। इस पर परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस जांच में पता चला कि युवती अपने प्रेमी के साथ श्रीगंगानगर जिले में चली गई है। सिंगरावट चौकी प्रभारी हैडकांस्टेबल सुभाष कुमार (Sikar Singrawat Police Choki Incharge Raped a Girl) युवती और उसके प्रेमी को वापस लाने के लिए गया। आरोप है कि सुभाष ने प्रेमी को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा दिया और स्वयं पीछे युवती के पास बैठ गया। रास्ते में वह छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में उसकी पिटाई कर दी। 29 अगस्त को तड़के करीब साढ़े चार बजे सभी लोग चौकी पहुंचे। आरोप है कि सुभाष ने प्रेमी को बाहर भेज दिया और स्वयं ने बयान लेने के बहाने युवती को अंदर रखा। चौकी पर ही बलात्कार किया और डरा धमकाकर युवक के साथ भेज दिया।



राजीनामे के लिए थाने में चली पंचायती

युवती ने यह बात अपने प्रेमी और परिवार के नजदीकी लोगों को बताई। दूसरे दिन दोनों इसकी शिकायत करने धोद थाने पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने मामले को 'ले-देकरÓ निपटाने के लिए पंचायती बैठाई। इस पर युवती के भाई और भाभी भी वहां आ गए। सूत्रों का कहना है थाने के पुलिस अधिकारियों ने युवती को मामला दर्ज नहीं करवाने के लिए राजी कर लिया, लेकिन यह राजीनामा प्रेमी को नागवार लगा। वह तीन सितम्बर को युवती के साथ एसपी के समक्ष पेश हुआ। यहां पर दिए गए परिवाद में चौकी प्रभारी हैडकांस्टेबल सुभाष कुमार पर छेड़छाड़ और चौकी में बलात्कार का आरोप लगाया। एसपी ने जांच के लिए परिवाद पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को सौंप दिया। पुलिस ने रविवार शाम तक चौकी में हुए बलात्कार का मामला दर्ज करना तो दूर पीडि़ता का मेडिकल और बयान भी नहीं लिए।





इनका कहना है...

युवती ने वापसी के चार दिन बाद पेश होकर परिवाद दिया है। जिसमें सिंगरावट चौकी प्रभारी हैडकांस्टेबल सुभाष पर छेड़छाड़ व चौकी में बलात्कार का आरोप लगाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण को इसकी जांच दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी सुभाष को वहां से हटाकर लाइन में भेजा गया है।

कुंवर राष्ट्रदीप

पुलिस अधीक्षक, सीकर



पुलिस अधीक्षक की ओर से जांच के लिए परिवाद मिला है। पीडि़ता को बयान के लिए लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वह बयान के लिए उपस्थित नहीं हुई है। जल्द ही बयान लेकर मामले की जांच पूरी की जाएगी।

राजेश आर्य

पुलिस उप अधीक्षक, सीकर ग्रामीण