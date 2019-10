बस में जा रहे मार्बल व्यापारी को बिस्किट खिलाकर लूटा, आरोपी ने शातिराना तरीके से दिया घटना को अंजाम

Crime News : मार्बल लेने के लिए उदयपुर गए व्यापारी ( Looted With Merchant of 1.5 Lakh Rupees in Bus ) को बिस्किट में नशीला पदार्थ ( Intoxicating Biscuits ) खिलाकर जेब से डेढ़ लाख रुपए निकाल लिए। व्यापारी महाराष्ट्र के जलगांव में मार्बल का काम करता है।