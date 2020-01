शौच के लिए गई महिला का झाड़ियों में इस हाल में मिला शव, गले में बंधा था पेटीकोट का नाड़ा

Murder of Woman in Rajasthan : राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में देर रात शौच के लिए गई महिला की हत्या कर शव को झाडिय़ों में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार टोडा गांव में मंगलवार रात महिला की गला घोंटकर हत्या ( Murder in Neem Ka Thana ) कर दी गई।