अब सरकार को जेल में कोरोना के फैलने की सता रही चिंता! उठाए जा रहे प्रभावी कदम

Now the government is worried about the outbreak of Corona in jail!

कोरोना से बचाने के लिए जेलों में ब्लडप्रेसर, डायबिटीज, हृदयरोग और अस्थमा से पीडि़त बंदियों को अलग रखा जाएगा। जेलों में संक्रमण को रोकने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक कारागार मालिनी अग्रवाल ने गाडडलाइन जारी की है।