ट्रोले से टक्कर के बाद हवा में 10 फीट उछली कार, एक की मौत, तीन घायल

(one died and 3 injured in road accident in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में बुधवार को एक कार व ट्रोले (car truck accident in fatehpur) की जबरदस्त भिडंत हो गई। हादसे में कार सवार एक जने की मौत हो गई। जबकि तीन जने घायल हो गए। जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। हादसा बाइक सवार को बचाने के फेर में हुआ। जो इतना भीषण था कि ट्रक से टक्कर के बाद कार करीब 10 फीट ऊंची हवा में उछलकर सड़क किनारे जा गिरी। फतेहपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार पंजाब के संगरोर निवासी सिगारा पुत्र शेर सिंह, सुशील कुमार, कृष्ण कुमार और रवि कुमार कार से सालासर बालाजी के दर्शनों के लिए आए थे। जो मंदिर में दर्शन कर वापस पंजाब लौट रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर एक बाइक को बचाने के फेर में उनकी कार सामने से आते ट्रोले में जा घुसी। जो रफ्तार में होने के कारण करीब 10 फीट ऊंची उछलते हुए सड़क किनारे गिरी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हताहतों को एंबुलेंस की मदद से फतेहपुर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने सिगारा को मृत घोषित कर दिया। जबकि सुुशील व कृष्ण कुमार को गंभीर हालत होने पर सीकर रैफर किया गया।

रास्ते पर लगा जाम

घटना के बाद मौके पर कोलाहल मच गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ता जाम होने से वाहनों की कतार लग गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के साथ रास्ता खुलवाया। हादसे के बाद अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, शहर में हड़कंप

सीकर. अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती अख्तियार कर ली है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के शहर के यातायात व्यवस्था के निरीक्षण के दो दिन बाद ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है। जिसमें आज नगर परिषद व पुलिस की टीम ने कल्याण सर्किल से फागलवा पेट्रोल पंप तक अतिक्रमियों के खिलाफ औचक कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने दुकान से बाहर रखे समान व वाहनों को जब्त कर लिया। लोगों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर में एकबारगी हड़कंप मच गया। कार्रवाई देख लोग खुद ब खुद भी बाहर रखा समान दुकान में समेटने लगे।