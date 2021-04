VIDEO. घाटी में घुमाव पर ट्रेलर से भिड़ी बाइक, एक की मौत, दूसरा घायल

(one died and one injured in road accident in patan ) राजस्थान के सीकर जिले के पाटन इलाके में आज एक ट्रेलर और बाइक की आमने- सामने की भिडंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक जने की दर्दनाक मौत हो गई।