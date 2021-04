चंद घंटे और खून में ऑक्सीजन ने लगाई छलांग! सुबह 5.6 हीमोग्लोबिन शाम को 12.8 पर जा पहुंचा !

Oxygen lavel jumped in the blood for a few hours...

सरकारी चिकित्सालय कितना भी दम भर लें लेकिन उनकी विश्व स्तरीय कहे जाने वाली सेवाएं कितनी विश्वसनीय व कामगार है यह किसी से नहीं छिपा है। ताजा मामला देश के सबसे बड़े राज्य के शेखावाटी का है। सीकर के एक बड़े सरकारी चिकित्सालय में एक ही मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया।