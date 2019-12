Live Video में देखें ज्वैलर्स को लूटने आए बदमाशों को भीड़ ने पुलिस के सामने ही मंदिर में जमकर पीटा

कस्बे के एक ज्वैलर से सोमवार शाम दो बाइक सवारों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से लूट का प्रयास ( Try to Loot from Jeweler ) विफल रहा। चौपड़ बाजार में ज्वैलर्स की दुकान के मालिक मान सिंह सोनी ने बताया कि सोमवार शाम 7 बजे वे दुकान बंद कर रुपए व सोने-चांदी का सामान लेकर घर जा रहे थे।