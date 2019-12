आधी रात एकत्र हुआ पुलिस का भारी जाप्ता, सुबह होते ही 200 जवानों ने गांव में डाली रेड

सीकर पुलिस ( Sikar Police ) ने एक वर्ष बाद फिर नीमकाथाना क्षेत्र के नयाबास गांव ( Raid in Nayabas Village ) में रेड डालने की हिम्मत जुटाई है। नौ थानों के दौ से अधिक जवान ( Heavy Police Force Raid in Nayabas Village of Neemkathana ) रविवार तडक़े नयाबास गांव में घुसे और सूरज उगने के साथ ही गांव में अपराधियों ( Police Search Operation for Criminal ) की तलाश कर वापस आ गए।