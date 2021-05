आज सीकर व चूरू सहित 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट

(Rain and thunderstorm alert in 12 districts of Rajasthan) सीकर. राजस्थान में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का असर आज 12 जिलों में देखने को मिल सकता है। इन जिलों में आंधी के साथ हल्की व मध्यम गति की बरसात होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने भी राजस्थान के कुछ इलाकों सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी, गरज और छिटपुट बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में होगी बरसात

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली , सवाई माधोपुर व सीकर जिले तथा पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में बरसात व 30 से 40 किमी रफ्तार की आंधी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसके बाद पश्चिम विक्षोभ का असर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा पश्चिम राजस्थान के चूरू व गंगानगर जिलों में बरसात व 30 से 40 किमी रफ्तार की आंधी आ सकती है।

आज देशभर में ऐसा रहेगा मौसम

इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। केरल लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज-चमक का अनुमान है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वी बिहार, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश की तलहटी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।