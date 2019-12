ओलावृष्टि के बाद अब सर्दी का जबरदस्त कहर, एक ही रात में गिरा 9 डिग्री तापमान

Rajasthan Weather Update : शेखावाटी में बादल, धुंध और सर्द हवा की जुगलबंदी के कारण हाडकंपाऊ सर्दी ( Winter in Rajastha ) से आमजन की काया कांप उठी। ओलावृष्टि ( Hailstorm in Rajasthan ) के बाद सर्दी का कहर ( Cold Increase After Rain And Hailstorm ) इस तरह बरपा कि एक ही रात में तापमान 9 डिग्री गिर गया।