कोरोनाकाल में होगा राजस्थान के धार्मिक स्थलों का विकास

Religious places of Rajasthan will be developed in the Coronasal

राज्य के धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को अब गति मिलेगी। कई चिन्हित स्थानों पर ये शुरू भी किए जा चुके हैं और कई स्थानों पर राज्य सरकार जल्द शुरू करने की तैयारी कर रही है। सीकर में झूलेलाल जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, पर्यटन एवं देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात कही।