देश के टॉप तीन ठंडे इलाकों में शामिल रहे राजस्थान के ये तीन जिले, फिर गिरा तापमान

(Sikar and Churu were included in the top three coldest regions of the country )सीकर. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में सर्दी का असर लगातार कायम है। सीकर के फतेहपुर में आज तापमान में फिर हल्का सा लुढ़का। बुधवार को जो तापमान 4.8 डिग्री था, वो आज 4.0 डिग्री दर्ज हुआ। जिससे सर्दी का असर आज भी जारी रहा। सुबह अंचल के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। ओस से फसलों पर भी नमी दिखी। सर्दी से बचने के लिए लोग देर तक रजाई में दुबके रहने के साथ आग और बाद में धूप का सहारा लेते नजर आए। फिलहाल अंचल में अब तेज धूप खिली हुई है। जिससे सर्दी से बड़ी राहत मिली हुई है। इससे पहले बुधवार को भी सीकर, चूरू और झुंझुनूं का पिलानी इलाका देश के सबसे ठंडे मैदानी हिस्सों में शामिल रहे। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार नागालेंड के कोहिमा के बाद सीकर देश का सबसे ठंडा मैदानी क्षेत्र रहा। जबकि चूरू तीसरे और पिलानी देश में दसवें स्थान पर सबसे ठंडा क्षेत्र रहा।

और गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी

इधर, मौसम विभाग ने अभी सर्दी में तेजी की आशंका जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अंचल में पश्चिम विक्षेाभ से बने बरसाती बादल की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जिसके चलते अब मौसम साफ ही रहने का अनुमान है। जिसके चलते तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा।

सर्दी से होगा फसलों को फायदा

बादलवाही व बढ़ते तापमान के बीच एकबारगी बढ़ी किसानों की चिंताएं भी एक बार कम हो गई है। किसानों का कहना है कि तापमान में गिरावट व तेज सर्दी का दौर जारी रहा तो रबी की फसलों को फायदा होगा।

बढ़े सर्दी जुकाम के मरीज

सर्दी बढऩे से मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढऩे लगे हैं। सर्दी- जुकाम ने आमजन को जद में लेना शुरू कर दिया है। जो कोरोना काल में और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन गया है। चिकित्सकों की राय है कि इस मौसम में लोगों को खान- पान व सर्दी से बचाव का पूरा ध्यान रखने के साथ घर से बाहर बेहद जरूरी होने पर ही निकलने की आदत डाल लेनी चाहिए।