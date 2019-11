हृदयविदारक हादसा: किसी का धड़ अलग पड़ा था तो किसी के हाथ-पांव, क्षत-विक्षत शवों को देखकर कांप उठी रूह

8 Devotees Killed in Major Road Accident at Khatushyamji Sikar : मन्नतों के धागे टूटे से थे! माला के मनके बिखरे से! माथे पर तिलक रक्तसना!...और चारों तरफ रक्तरंजित शव! खाटूश्यामजी ( Bus Jeep Collision in Khatushyanji Sikar ) के पास हुए हादसे के बाद का दृश्य ह्दयविदारक था।