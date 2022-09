मुख्यमंत्री के सभा स्थल से कुछ दूरी पर हुआ हादसा, भतीजे की मौत, चाचा गंभीर घायल

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के खोटिया गांव में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली।

The accident happened at some distance from the Chief Minister's meeting place, one died. सीकर/फतेहपुर. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के खोटिया गांव में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली। जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक खोटिया गांव निवासी नवीन कुमार है। जो अपने चाचा के साथ मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी परिजन को खाना देने गया था। वापस लौटते समय सभा स्थल से कुछ दूरी पर ही पुल के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने नवीन को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।