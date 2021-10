गुत्थी बनी कड़बी के साथ जलाकर की गई हत्या, तीसरे दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार

(The murder by burning became a mystery, the last rites were not performed even on the third day in khandela) सीकर/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे के पुजारी का बास के खेत में कड़बी के साथ जलाकर की गई युवक की हत्या की गुत्थी तीसरे दिन भी नहीं सुलझ पाई है। युवक की शिनाख्त नहीं होने पर उसका अधजला शव रविवार को भी खंडेला अस्पताल की मोर्चरी में ही पड़ा है। मामले में पुलिस की जांच भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। थानाधिकारी घासीराम का कहना है कि शरीर आधा जलने के कारण उसकी पहचान नही हो पा रही है। हालांकि टीम बनाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

कड़वी के साथ जलाया गया था शव

गौरतलब है कि खंडेला थाना इलाके के पुजारी का बास ग्राम पंचायत के गोरिया गांव के पास रोशन लाल पारीक के खेत में करीब 40-50 मण कड़बी का ढेर (छुरा) लगा हुआ था। जिसे किसी ने आग लगा दी थी। सुबह जब रोशनलाल को इसकी सूचना मिली तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें एक युवक का अधजला शव मिला। इस पर पुलिस ने एफएसएल व डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर बुलाया। साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए खंडेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुर्दाघर में रखवाया गया। लेकिन, तीन दिन बाद भी शिनाख्त नहीं होने पर शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है।

पहचान का कोई साक्ष्य नहीं

पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या शव की शिनाख्त करना ही बनी हुई है। जिस पर ही मामले की जांच भी टिकी हुई है। पुलिस का कहना है कि शव के पास से पहचान का कोई पत्र या समान नहीं मिला है। जबकि शव भी आधा जल हुआ है। जिसकी वजह से ही शव की शिनाख्त बड़ी चुनौती बनी हुई है।