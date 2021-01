...तो क्या सीकर देश का ऐसा पहला शहर बनेगा जहां दुकानदार दुकान के आगे नहीं रख सकेंगे सामान!

(will Sikar become the first city in the country in this matter) ख्वाजा की नगरी से शिक्षानगरी आए पुलिस विभाग के मुखिया ने शहर की तंग गलियों का हाल लिया। स्थानीय निकाय व ट्रेफिक पुलिस के आला अफसर के साथ सडक़ों पर पहुंचे एसपी शहर के हाल को देखकर गुस्से में दिखे। उन्होंने तंग गलियों में जगह-जगह बिखरे अतिक्रमण का कारण पूछा और दुकानों के आगे जमा सामान को हटाने के निर्देश दिए। दुकानदारों ने भी तुरंत फुरंत में सामान अंदर किया। एसपी के रुख को देखते हुए ट्रेफिक पुलिस निर्देशों की पालना में लग गई है।